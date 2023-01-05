Сборная Чехии сыграет в финале МЧМ по хоккею впервые с 2001 года

Хоккеисты сборной Чехии в полуфинале Молодежного чемпионата мира — 2022 обыграли Швецию в овертайме со счетом 2:1. Подопечные Вацлава Варады сыграют в решающем матче турнира впервые с 2001 года.
Шведы открыли счет в начале второго периода благодаря усилиям защитника Людвига Янссона. Чехи отыгрались под занавес третьей двадцатиминутки. Капитан команды Давид Йиржичек броском от синей линии восстановил статус-кво. Решающий бросок в овертайме нанес форвард сборной Чехии Иржи Кулих.
Сборная Канады в другом полуфинальном матче обыграла США со счетом 6:2. Форвард «кленовых листьев» Коннор Бедард набрал два (1+1) очка за результативность.