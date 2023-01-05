Петербурженка получила перелом черепа в ДТП на перекрестке Рижского и Старо-Петергофского

Участниками ночной аварии на перекрестке Рижского и Старо-Петергофского проспектов стали Opel, Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris. В результате одна из пассажирок корейской иномарки была экстренно доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа.