Breaking Defense: ВМС США подписали контракт на покупку двух дронов XQ-58A Valkyrie

В Пентагоне рассказали, что XQ-58A Valkyrie способны нести полезную нагрузку различного типа. Подчеркивается, что эти БПЛА будут закуплены для нужд морской авиации. Кроме того, в 2024 году может начаться конкурс на поставки дронов следующего поколения для американской армии.