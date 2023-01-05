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Breaking Defense: ВМС США подписали контракт на покупку двух дронов XQ-58A Valkyrie

Армия
Breaking Defense: ВМС США подписали контракт на покупку двух дронов XQ-58A Valkyrie

Американские ВМС заключили с компанией Kratos контракт на приобретение двух беспилотников XQ-58A Valkyrie, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что покупка дронов обойдется ВМС США в 15 миллионов долларов. По имеющейся информации, американское военное командование еще в прошлом году начало проявлять интерес к этим беспилотникам.

В Пентагоне рассказали, что XQ-58A Valkyrie способны нести полезную нагрузку различного типа. Подчеркивается, что эти БПЛА будут закуплены для нужд морской авиации. Кроме того, в 2024 году может начаться конкурс на поставки дронов следующего поколения для американской армии.
БПЛА вмс сша
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