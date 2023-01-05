Российский путешественник в Таиланде внезапно захотел вернуться на родину из-за голода

Российский блогер рассказал о пребывании в Таиланде на своем канале в «Дзен». Путешественник признался, что эта страна доброжелательна только к азиатам, которые привыкли есть острую пищу, а также жить в жарком и влажном климате. По его словам, российские туристы, которые оказываются в таких условиях «травятся каждый год, месяц, неделю».