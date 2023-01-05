Российский путешественник в Таиланде внезапно захотел вернуться на родину из-за голода

Голод вынудил российского путешественника в Таиланде вернуться на родину. Он пожаловался, что привычная еда в этой стране либо очень дорога, либо и вовсе не продается.
Российский блогер рассказал о пребывании в Таиланде на своем канале в «Дзен». Путешественник признался, что эта страна доброжелательна только к азиатам, которые привыкли есть острую пищу, а также жить в жарком и влажном климате. По его словам, российские туристы, которые оказываются в таких условиях «травятся каждый год, месяц, неделю».
Автор публикации уверяет, что российские туристы будут «в прямом смысле выть» из-за нехватки привычных продуктов — начиная с бородинского хлеба и заканчивая сушками с маком. Он добавил, что тайцы не употребляют даже чай.