Прилучный признался, что стал более сентиментальным после рождения дочери

Актер Павел Прилучный рассказал, в какие моменты дети заставляют его прослезиться. По словам продюсера, он стал более сентиментальным после появления на свет наследницы Мии.
Звезда «Закрытой школы» признался, что некоторые моменты могут заставить его прослезиться. Причина кроется в дочери, которая повлияла на его эмоциональное состояние. После ее рождения артист стал более сентиментальным.
«Когда у меня появилась дочка, я стал смотреть романтические комедии, и лирические ноты в них периодически вызывают у меня слезы. Я стал мягче именно после рождения Мии», – сообщил Прилучный на своей странице в соцсети.
По словам актера, наследница знает, как на него можно повлиять или как спросить, чтобы получить желаемое. Продюсер признался, что не может устоять от «милашества» дочери.