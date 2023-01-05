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Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро к рублю

Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро к рублю

Российская валюта в начале торгов на Московской бирже продемонстрировала снижение к доллару, падение к юаню и рост к евро. Об этом гласят данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США на старте сессии повысилась на 15 копеек и составила 72,15 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 2 копейки и оказался на уровне 10,29 руб. за единицу.

В свою очередь, европейская валюта подешевела на 13 копеек, опустившись до отметки 76,02 рубля.

В наступившем году курс рубля немного ослабнет, однако серьезного падения ожидать не стоит. Такого мнения придерживаются эксперты финансового рынка.
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