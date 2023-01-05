Татьяна Кравченко не смогла приехать на спектакль в Петербург из-за смерти Хасбулатова

Актриса Татьяна Кравченко тяжело переживает смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова и поэтому не приехала на спектакль в Санкт-Петербург.
Звезда сериала «Сваты» должна была выйти на сцену Дворца искусств Ленинградской области и сыграть в спектакле «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы», однако планам артистки помешала неожиданная смерть Хасбулатова.
По информации «МК», Кравченко тяжело переживает смерть давнего знакомого, поэтому в постановке ее заменит другая актриса. По словам ее коллеги Станислава Садальского, новость об отсутствии знаменитости шокировала его.
«Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише. Станиславский сказал, спектакль можно отменять лишь в едином случае – когда вперед ногами», — подчеркнул актер.
Напомним, вместе с Кравченко Садальский исполняет в спектакле главные роли. Стоит также отметить, что все билеты на постановку были проданы заранее.