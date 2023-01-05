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В Румынии был замечен эшелон с турецкими бронемашинами Kirpi для ВСУ

Армия
В Румынии был замечен эшелон с турецкими бронемашинами Kirpi для ВСУ

Эшелон с бронемашинами турецкого производства Kirpi для украинской армии был замечен на территории Румынии, пишет «Русская весна».

В публикации говорится, что к настоящему времени российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили немалое количество таких бронеавтомобилей. Отмечается, что в 2022 году, по данным СМИ, украинская армия потеряла около 20 машин турецкого производства.

При этом подчеркивается, что наибольшего количества подобной бронетехники ВСУ лишились в ходе боев в Харьковской и Херсонской областях.
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