В Румынии был замечен эшелон с турецкими бронемашинами Kirpi для ВСУ

Эшелон с бронемашинами турецкого производства Kirpi для украинской армии был замечен на территории Румынии, пишет «Русская весна».
В публикации говорится, что к настоящему времени российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили немалое количество таких бронеавтомобилей. Отмечается, что в 2022 году, по данным СМИ, украинская армия потеряла около 20 машин турецкого производства.
При этом подчеркивается, что наибольшего количества подобной бронетехники ВСУ лишились в ходе боев в Харьковской и Херсонской областях.