Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока Украина не одержит победу над Россией, а в Европе не воцарится мир, Запад будет поддерживать киевский режим. Читатели китайского издания «Гуаньча» впали в ярость после подобных обещаний лидера.
Многие сочли его слова признанием враждебности по отношению к Москве. Более того, пользователи сошлись во мнении, что Европа никогда не рассматривала вариант мирных переговоров с РФ, давая лишь мнимую надежду на гарантии безопасности.
«Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!» — пишет один из юзеров.
Другой комментатор подчеркнул, что Макрон таким образом отстаивает интересы Вашингтона.
Ранее глава французского государства призвал ЕС отреагировать на экономическую политику США. Речь идет о стратегии «сделано в Европе», которая станет своеобразным ответом на решение американского руководства об инфляции.