Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Читатели «Гуаньча» уличили Макрона в отстаивании интересов США после слов о поддержке Киева

Политика
Читатели «Гуаньча» уличили Макрона в отстаивании интересов США после слов о поддержке Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока Украина не одержит победу над Россией, а в Европе не воцарится мир, Запад будет поддерживать киевский режим. Читатели китайского издания «Гуаньча» впали в ярость после подобных обещаний лидера.

Многие сочли его слова признанием враждебности по отношению к Москве. Более того, пользователи сошлись во мнении, что Европа никогда не рассматривала вариант мирных переговоров с РФ, давая лишь мнимую надежду на гарантии безопасности.

«Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!» — пишет один из юзеров.

Другой комментатор подчеркнул, что Макрон таким образом отстаивает интересы Вашингтона.

Ранее глава французского государства призвал ЕС отреагировать на экономическую политику США. Речь идет о стратегии «сделано в Европе», которая станет своеобразным ответом на решение американского руководства об инфляции.
сша макрон франция россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду