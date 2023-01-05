Доктор Гуггенхайм назвал группы крови, которые влияют на риск развития заболеваний сердца

Носители определенных групп крови чаще других рискуют заработать заболевания сердечно-сосудистой системы, предупредил гематолог Дуглас Гуггенхайм из Пенсильванского университета.
По его словам, риск развития инфаркта, сердечной недостаточности, тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии выше у людей, имеющих группы крови A, B и AB. Вероятнее всего, причиной этого являются белки в крови, которые вызывают воспалительные процессы и закупорку вен и артерий.
Что касается людей с группой крови O, то у них довольно низкий риск образования тромбов, однако более высокий риск нарушений свертываемости крови. Чтобы защитить свое сердце, эксперт посоветовал регулярно измерять артериальное давление, отказаться от курения и наладить питание, пишет издание Eat This, Not That.