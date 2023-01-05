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Доктор Гуггенхайм назвал группы крови, которые влияют на риск развития заболеваний сердца

Общество
Доктор Гуггенхайм назвал группы крови, которые влияют на риск развития заболеваний сердца

Носители определенных групп крови чаще других рискуют заработать заболевания сердечно-сосудистой системы, предупредил гематолог Дуглас Гуггенхайм из Пенсильванского университета.

По его словам, риск развития инфаркта, сердечной недостаточности, тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии выше у людей, имеющих группы крови A, B и AB. Вероятнее всего, причиной этого являются белки в крови, которые вызывают воспалительные процессы и закупорку вен и артерий.

Что касается людей с группой крови O, то у них довольно низкий риск образования тромбов, однако более высокий риск нарушений свертываемости крови. Чтобы защитить свое сердце, эксперт посоветовал регулярно измерять артериальное давление, отказаться от курения и наладить питание, пишет издание Eat This, Not That.
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