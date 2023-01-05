Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы без жениха

Артистка балета Анастасия Волочкова по традиции проводит отпуск на Мальдивах. Однако ее жених Дмитрии не составил компанию танцовщице во время отдыха.
Волочкова много рассказывала про своего жениха, за которого собралась замуж. Артистка уже начала подготовку к свадьбе и даже назначила дату торжественного мероприятия. Несмотря на это отпуск пара провела не вместе.
Изначально танцовщица сообщила, что собирается поехать на Мальдивы с новым возлюбленным, который за две недели бурного романа успел стать ее женихом. Однако поклонники заметили, что в райском место артистка приехала в одиночестве. Она опубликовала видео с отпуска на своей странице в соцсети, где рядом с ней не оказалось возлюбленного. Поклонникам остается только гадать, почему избранник Волочковой не составил ей компанию.