Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы без жениха

Изначально танцовщица сообщила, что собирается поехать на Мальдивы с новым возлюбленным, который за две недели бурного романа успел стать ее женихом. Однако поклонники заметили, что в райском место артистка приехала в одиночестве. Она опубликовала видео с отпуска на своей странице в соцсети, где рядом с ней не оказалось возлюбленного. Поклонникам остается только гадать, почему избранник Волочковой не составил ей компанию.