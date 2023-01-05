Все мировое сообщество будет многие годы платить за то, что уже натворил западный мир во главе с Белым домом. Журналист Давид Нармания в двух словах описал незавидное будущее геополитической арены на фоне ошибок Запада.
Обозреватель в статье для РИА Новости напомнил, что после окончания холодной войны и распада СССР Вашингтону и его союзникам был дан шанс на создание нового миропорядка, основанного на принципах демократии. Однако Запад решил пойти по другому пути, и теперь всему миру предстоит пережить десятилетия турбулентности.
«Запад вел себя <...> как крестоносец, получивший три дня на разграбление города после длительной осады. Этим городом был весь мир, а три дня обернулись тремя десятилетиями», — отметил Нармания.
В качестве примера автор привел войны в Ираке, Афганистане, бомбежку Югославии. Также он напомнил влияние Вашингтона на начало конфликтов в Грузии, на Украине и Ближнем Востоке.