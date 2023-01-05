Журналист Нармания предрек «десятилетия турбулентности» из-за ошибок Запада

Обозреватель в статье для РИА Новости напомнил, что после окончания холодной войны и распада СССР Вашингтону и его союзникам был дан шанс на создание нового миропорядка, основанного на принципах демократии. Однако Запад решил пойти по другому пути, и теперь всему миру предстоит пережить десятилетия турбулентности.