Салливан: вывод войск из Афганистана облегчил для США задачу оказания помощи Украине

Решение американского лидера Джо Байдена вывести войска из Афганистана облегчило для США задачу оказания помощи Украине.
С таким заявлением в интервью The Washington Post выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтону было бы сложнее помогать Киеву, если бы американские войска оставались на афганской территории.
«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — считает Салливан.
Советник президента США отметил, что американская сторона не стремится к открытому военному столкновению с РФ. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать украинской армии всестороннюю поддержку.