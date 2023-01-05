В Ленобласти в массовой аварии со снегоуборочной спецтехникой погиб пешеход

Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел накануне вечером в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в полиции.
По данным правоохранителей, все произошло на 3-м километре трассы «Подъездной путь к Кингисеппу». Водитель снегоуборочной техники совершил наезда на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого на пешехода наехали еще три автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.
Известно, что водителя спецтехники за прошлый год четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ранее он был судим. Личность погибшего будет установлена в ходе проверки.
ДТП со снегоуборочной техникой не редкость и в Петербурге. Ранее пожилая жительница Северной столицы получила травму плеча при наезде снегоуборочной техники на Садовой улице. Стоит отметить, что Петербург второй год подряд утопает в сугробах из-за безразличия Смольного к проблеме уборки улиц. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, команда губернатора Александра Беглова искать решение проблемы не спешит.