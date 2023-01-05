В Ленобласти в массовой аварии со снегоуборочной спецтехникой погиб пешеход

По данным правоохранителей, все произошло на 3-м километре трассы «Подъездной путь к Кингисеппу». Водитель снегоуборочной техники совершил наезда на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого на пешехода наехали еще три автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.