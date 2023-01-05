Эстонские власти планируют самостоятельно передать Киеву российские замороженные активы

Власти Эстонии намерены самостоятельно проработать способ передачи Киеву замороженных российских активов, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он отметил, что в Евросоюзе инициатива по использованию российских активов в интересах Украины была одобрена. Однако на деле процесс никак не продвигается.
В связи с этим эстонские власти намерены заняться данным вопросом самостоятельно, чтобы использовать 17 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины, передает слова министра издание Postimees.
Для этого будет создана юридическая структура, позволяющая Эстонии распоряжаться замороженными средствами, подытожил глава МИД страны.