Стрелковое оружие, которое страны Запада поставляют Украине, направляется преимущественно в части спецназа ВСУ, где служат иностранные наемники.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. По его словам, натовским вооружением оснащаются различные диверсионно-разведывательные группы.
«Эти подразделения сегодня уже скорее смешанного состава и в значительной части состоят из так называемых наемников», — объяснил он.
Баевский подчеркнул, что украинские войска используют преимущественно стрелковое оружие советского производства. Он отметил, что после распада СССР на Украине его осталось достаточно много.