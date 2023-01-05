Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Баевский: западное стрелковое оружие поступает на вооружение примкнувших к ВСУ наемников

Армия
Баевский: западное стрелковое оружие поступает на вооружение примкнувших к ВСУ наемников

Стрелковое оружие, которое страны Запада поставляют Украине, направляется преимущественно в части спецназа ВСУ, где служат иностранные наемники.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. По его словам, натовским вооружением оснащаются различные диверсионно-разведывательные группы.

«Эти подразделения сегодня уже скорее смешанного состава и в значительной части состоят из так называемых наемников», — объяснил он.

Баевский подчеркнул, что украинские войска используют преимущественно стрелковое оружие советского производства. Он отметил, что после распада СССР на Украине его осталось достаточно много.
оружие наемники спецназ баевский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду