В НМ ДНР рассказали, как под видом наемников на Украину перебрасывается западный спецназ

Подразделения западного спецназа перебрасываются на Украину под видом наемников. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
При этом он отметил, что иностранные бойцы прибывают на территорию республики уже слаженными группами. Основной целью спецподразделений является проведение разведывательных миссией, а также организация различных диверсий.
«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как "уволились" и приехали на Украину под личиной наемников», — уточнил представитель НМ ДНР.
Ранее сообщалось, что на стороне Вооруженных сил Украины в противостоянии российским войскам принимают участие западные наемники, включая бойцов из Польши, Великобритании и США.