Молодой житель Ангарска ответит в суде за участие в экстремистской организации АУЕ

По данным ведомств, подсудимый пропагандировал идеи экстремизма, будучи в отделении полиции города Слюдянка, в СИЗО Иркутска, а также в исправительной колонии. В СК подчеркнули, что злоумышленник «разъяснял и растолковывал присущие запрещенной организации понятия».