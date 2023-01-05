Молодой житель Ангарска ответит в суде за участие в экстремистской организации АУЕ

Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ангарска. Молодому мужчине предстоит ответить перед судом за участие в сообществе «Арестантский уклад един» (АУЕ, экстремистская организация, запрещена в РФ), пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональных СУ СК РФ и прокуратуры.
По данным ведомств, подсудимый пропагандировал идеи экстремизма, будучи в отделении полиции города Слюдянка, в СИЗО Иркутска, а также в исправительной колонии. В СК подчеркнули, что злоумышленник «разъяснял и растолковывал присущие запрещенной организации понятия».
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Иркутской области. Материалы производства направлены в Ангарский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.