Новая индексация выплат ожидает некоторых российских пенсионеров уже с февраля

Выплаты ряду пенсионеров в России проиндексируют на 12,4%. Повышение ожидается с 1 февраля 2022 года, пишет PRIMPRESS.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) индексируются каждый год. Уровень их индексации со следующего месяца составит 12,4%, что окажется рекордом за последние годы.
Повышение таких пособий должен затронуть несколько миллионов россиян. К примеру, инвалиды первой группы станут получать к своей пенсии по 4 980 рублей, тогда как сейчас доплата равняется 4 431 рублю. А прибавка ветеранам, ставшим инвалидами, достигнет отметки в 7 113 рублей.
Страховые пенсии по старости для пенсионеров без трудоустройства были проиндексированы с 1 января на 4,8%. В результате средний размер такой выплаты достиг 21 864 рубля.