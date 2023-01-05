Новая индексация выплат ожидает некоторых российских пенсионеров уже с февраля

Повышение таких пособий должен затронуть несколько миллионов россиян. К примеру, инвалиды первой группы станут получать к своей пенсии по 4 980 рублей, тогда как сейчас доплата равняется 4 431 рублю. А прибавка ветеранам, ставшим инвалидами, достигнет отметки в 7 113 рублей.