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Apple запустила каталог аудиокниг в озвучке искусственного интеллекта

Общество
Apple запустила каталог аудиокниг в озвучке искусственного интеллекта

Компания Apple представила набор аудиокниг, который озвучил искусственный интеллект. Каталог произведений размещен в приложении «Книги».

Рынок аудиокниг резко вырос за последние годы, поэтому технологичные компании пытаются закрепиться в этой нише. За прошлый год продажи произведений выросли на 25% и составили более 1,5 млрд долларов. Предполагается, что в 2030 году мировой рынок отрасли может составить более 35 млрд долларов.

Как сообщает The Guardian, Apple запустила каталог аудиокниг в озвучке искусственного интеллекта, который можно найти в приложении «Книги». Их описали как «рассказанные цифровым голосом на основе чтеца».

Проект должен был выйти еще в середине ноября прошлого года, однако увольнения Meta✱ (признана в России экстремистской и запрещена) и поглощение Twitter предпринимателем Илоном Маском омрачили технологический сектор.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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