Компания Apple представила набор аудиокниг, который озвучил искусственный интеллект. Каталог произведений размещен в приложении «Книги».
Рынок аудиокниг резко вырос за последние годы, поэтому технологичные компании пытаются закрепиться в этой нише. За прошлый год продажи произведений выросли на 25% и составили более 1,5 млрд долларов. Предполагается, что в 2030 году мировой рынок отрасли может составить более 35 млрд долларов.
Как сообщает The Guardian, Apple запустила каталог аудиокниг в озвучке искусственного интеллекта, который можно найти в приложении «Книги». Их описали как «рассказанные цифровым голосом на основе чтеца».
Проект должен был выйти еще в середине ноября прошлого года, однако увольнения Meta✱ (признана в России экстремистской и запрещена) и поглощение Twitter предпринимателем Илоном Маском омрачили технологический сектор.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму