Apple запустила каталог аудиокниг в озвучке искусственного интеллекта

Рынок аудиокниг резко вырос за последние годы, поэтому технологичные компании пытаются закрепиться в этой нише. За прошлый год продажи произведений выросли на 25% и составили более 1,5 млрд долларов. Предполагается, что в 2030 году мировой рынок отрасли может составить более 35 млрд долларов.