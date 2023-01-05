The Hill: прямой конфликт с Россией или Китаем является главной угрозой для США в 2023 году

Существует три опасности, которые могут поджидать американское руководство в 2023 году. О том, что это за угрозы, говорится в материале The Hill.
Глава Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс считает, что в наступившем году угрозами для Вашингтона являются изменение климатических условий и возможность использования ядерного вооружения в ходе пяти конфликтных ситуаций на международной арене. Однако есть одна ситуация, которая стоит на верхушке этого тревожного айсберга. К нему Старс отнес прямое противостояние Белого дома с Москвой или Пекином.
«Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США», — отметил Старс.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден не собирается в ближайшее время посещать Киев из соображений безопасности.