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The Hill: прямой конфликт с Россией или Китаем является главной угрозой для США в 2023 году

Политика
The Hill: прямой конфликт с Россией или Китаем является главной угрозой для США в 2023 году

Существует три опасности, которые могут поджидать американское руководство в 2023 году. О том, что это за угрозы, говорится в материале The Hill.

Глава Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс считает, что в наступившем году угрозами для Вашингтона являются изменение климатических условий и возможность использования ядерного вооружения в ходе пяти конфликтных ситуаций на международной арене. Однако есть одна ситуация, которая стоит на верхушке этого тревожного айсберга. К нему Старс отнес прямое противостояние Белого дома с Москвой или Пекином.

«Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США», — отметил Старс.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден не собирается в ближайшее время посещать Киев из соображений безопасности.
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