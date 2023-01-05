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Украина получила от Норвегии партию боеприпасов для артиллерийских систем

Армия
Украина получила от Норвегии партию боеприпасов для артиллерийских систем

Норвегия отправила Украине партию артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, говорится в сообщении BBC.

Отмечается, что речь идет о десяти тысячах артиллерийских боеприпасов. По имеющейся информации, снаряды уже покинули территорию Норвегии. В норвежском военном ведомстве заявили, что Осло продолжит снабжать украинскую армию вооружением.

«Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов ВС», — сообщил министр обороны Норвегии Арилд Грам.

Ранее норвежская сторона передала ВСУ 23 гаубицы M-109, ракеты класса «воздух — земля» Hellfire, а также реактивную артиллерию MLRS.
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