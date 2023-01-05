Момент нападения льва на дрессировщика Макаренко в сочинском цирке попал на видео

В сочинском цирке лев напал на дрессировщика во время представления. Видео с места ЧП опубликовал РЕН ТВ.
На видео видно, что в конце представления львы решили подраться. Дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять зверей, чтобы избежать травм у животных. В это время третий лев напал на человека, который вмешался в конфликт двух самцов.
Жизнь Макаренко спасла жена Ольга Борисова. Она вовремя отреагировала и отогнала животное. Дрессировщик обратился к медикам. После восстановления Макаренко вновь выйдет на манеж.