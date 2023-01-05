ООН не стала комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оставил без комментария реплики бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.
Напомним, еще в декабре прошлого года политики сделали похожие заявления, смысл которых был один — Минские соглашения были лишь предлогом для укрепления украинской армии.
«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — заявил Стефан Дюжаррик на брифинге.
Представитель генсека ООН также добавил, что во всемирной организации делают упор на сегодняшний день и продолжают делать все необходимое для урегулирования конфликта.