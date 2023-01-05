В NYT объяснили военную активность ВС США на территории Румынии

Аналитики объяснили военную активность американские ВС на румынской территории. По их словам, США проводят учения «в преддверии войны с РФ». Примечательным является тот факт, что военнослужащие тренируются на юго-востоке европейской страны, всего в семи минутах полета ракеты от ближайшего российского военного объекта в Крыму, передает «ПолитРоссия».