США перебросили воинские формирования в Румынию, чтобы послать России определенный сигнал, пишет The New York Times (NYT).
Аналитики объяснили военную активность американские ВС на румынской территории. По их словам, США проводят учения «в преддверии войны с РФ». Примечательным является тот факт, что военнослужащие тренируются на юго-востоке европейской страны, всего в семи минутах полета ракеты от ближайшего российского военного объекта в Крыму, передает «ПолитРоссия».
«В нескольких километрах от украинской границы американские солдаты ведут артиллерийский огонь, имитируют воздушный бой на вертолетах и роют траншеи», – сказано в статье.
Эксперты говорят, что американские солдаты в Румынии выполняют миссию, которая станет образцом для всей национальной армии. Они готовятся к активным боевым действиям, от которых Вашингтон давно отступил в пользу «сдерживания противника путем демонстрации силы».
Ранее жители Европы напомнили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его государство на самом деле принадлежит США, пишет «Подмосковье сегодня».