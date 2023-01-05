Эксперты спрогнозировали ситуацию на ипотечном рынке России в 2023 году

При этом с рынка почти целиком уйдут субсидированные займы от застройщика, где ставки доходили и до 0,01%. По словам Левневой, в этом году девелоперы станут продвигать ипотечные программы со ставками 3-5%, и неоправданно завышенные цены на ипотечные квартиры опустятся.