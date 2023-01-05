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Эксперты спрогнозировали ситуацию на ипотечном рынке России в 2023 году

Экономика
Эксперты спрогнозировали ситуацию на ипотечном рынке России в 2023 году

Повышение ставки с 7% до 8% по льготной ипотеке не окажет серьезного влияния на жилищный рынок. Об этом рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.

По мнению директора департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Аси Левневой, ажиотажа вокруг ипотеки с господдержкой не произойдет. При этом возможен скачок спроса на такую ипотеку на старых условиях, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Льготная ипотека в том числе поможет создать новые рабочие места в стройотрасли и смежных сферах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Семейная ипотека продлена до 1 июля 2024 года. Это многим поможет купить жилье, отметила директор первого ипотечного справочника «Экоформула» Юлия Смолянинова.

При этом с рынка почти целиком уйдут субсидированные займы от застройщика, где ставки доходили и до 0,01%. По словам Левневой, в этом году девелоперы станут продвигать ипотечные программы со ставками 3-5%, и неоправданно завышенные цены на ипотечные квартиры опустятся.

В целом банки будут предлагать жилищные кредиты по 9-11%, считают участники рынка.
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