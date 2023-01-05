Российские теннисисты выступят в Открытом чемпионате Австралии

Российские теннисисты получили официальное разрешение на участие в Открытом чемпионате Австралии — 2023. Кроме этого, на турнире сыграют и представители Белоруссии.
Данную информацию подтвердила пресс-служба Australian Open на своем официальном сайте. Всего участие в открытом чемпионате Австралии по теннису примут сразу 16 российских спортсменов, в том числе и экс-первая ракетка мира Даниил Медведев.
«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сообщается в пресс-релизе организации.
Напомним, в 2022 году российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне на фоне специальной операции на территории Украины. Сообщалось, что ATP оштрафовала организаторов на 1 млн долларов.