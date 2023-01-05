Кинолог Уражевский объяснил, как подготовиться к зимнему путешествию с животными

Зима — сложный период для многих пород животных, который требует подготовки. Об этом заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он поделился своими советами для зимних путешествий с питомцами.
Эксперт утверждает, что опасность для животных может представлять соль, которой посыпают тротуары для борьбы с гололедицей. Чтобы защитить питомца, необходимо обработать его лапы специальными кремами, в состав которых входит воск. В случае, если таких кремов нет, животных можно перенести через дорогу, передает RT.
Гладкошерстных питомцев рекомендуется защищать от непогоды с помощью одежды, считает Уражевский. Она позволит избежать переохлаждения. При путешествии на автомобиле следует позаботиться о покупке переноски.