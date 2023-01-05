Кинолог Уражевский объяснил, как подготовиться к зимнему путешествию с животными

Эксперт утверждает, что опасность для животных может представлять соль, которой посыпают тротуары для борьбы с гололедицей. Чтобы защитить питомца, необходимо обработать его лапы специальными кремами, в состав которых входит воск. В случае, если таких кремов нет, животных можно перенести через дорогу, передает RT.