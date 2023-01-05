Доктор Фишер перечислил четыре эффективных способа избавиться от жира на животе

Наиболе эффективные способы избавиться от жировых отложений в области живота раскрыл доктор Брайан Фишер.
В первую очередь он посоветовал полностью исключить из рациона фастфуд, богатый рафинированными углеводами и сахаром. В день следует получать не более 30 граммов свободных сахаров.
Во-вторых, медик призвал отдавать предпочтение правильным белкам и жирам. Гамбургеры и бекон нужно заменить рыбой, курицей и бобами. Кроме того, важно употреблять растительное масло, авокадо и орехи.
Третий совет — не пить много алкоголя, поскольку он очень калориен. Из-за этого вокруг талии появляется «подушка» из жира. И, наконец, эксперт напомнил о необходимости больше двигаться и не пренебрегать спортивными тренировками, пишет издание Ferra.