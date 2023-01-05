Доктор Фишер перечислил четыре эффективных способа избавиться от жира на животе

Третий совет — не пить много алкоголя, поскольку он очень калориен. Из-за этого вокруг талии появляется «подушка» из жира. И, наконец, эксперт напомнил о необходимости больше двигаться и не пренебрегать спортивными тренировками, пишет издание Ferra.