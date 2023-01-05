Депутат Госдумы Колунов рассказал про развитие лифтостроения в России

В Госдуме отреагировали на представленные мировыми производителями лифты с искусственным интеллектом и распознаванием лиц.
Депутат, член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов (фракция «Единая Россия») прокомментировал для ФАН российское лифтостроение, которое развивается в стране как самостоятельная отрасль с 50-60 годов. Последние годы, несмотря на присутствие больших игроков — крупнейших мировых производителей лифтов, российские предприятия смогли сделать качественный рывок, отмечает Колунов.
В этом году депутату удалось лично объехать крупнейшие российские производства, осмотреть их производственные мощности, встретиться с руководителями предприятий.
По его словам, текущее состояние производственных мощностей позволяет полностью заменить импортные лифты, вопросы остались лишь по подъемникам выше 33-го этажа. А таких зданий, уровня Москва — Сити пока у нас не так много.
«Что касается "фишек" с искусственным интеллектом — здесь я тоже не вижу особой сложности. Если будет спрос на различные лифтовые гаджеты для распознавания лиц пассажиров, двусторонних видеозвонков и т.д. Не сразу, но подобный спрос наши производители удовлетворить смогут», — считает Колунов.
По мнению политика, более актуальный вопрос на сегодня, который обсуждался с производителями — это оснащение лифтов видеокамерами. Камера позволит, во-первых, обеспечить большую безопасность пассажиров лифтов. А во-вторых, защитить сами лифты от вандалов.
«По сути, наша лифтовая история только начинается. Точнее переживает свой ренессанс. Сейчас очень важно поддержать российские предприятия. Дать им возможность за период санкций на столько окрепнуть, чтобы к моменту их отмены стать гораздо сильнее иностранных конкурентов. И в данном случае идёт речь о системном подходе. Российским производителям лифтов необходимы льготное кредитование, необходимы налоговые и таможенные преференции. Например, при закупке импортных комплектующих и запуске новых производственных мощностей», — отмечает депутат.
Колунов приводит в пример Китай, в котором лифтовое производство развивается кластерами — целые города специализируется на производстве лифтов. Очень интересный опыт, который нам также стоит изучить, считает собеседник издания.
Депутат подчеркивает, что лифтовое производство дает возможности для развития целого ряда сопутствующих бизнесов, одновременно создавая большое количество рабочих мест. Отрасли необходима поддержка. Политик отмечает, что сейчас стоит задача обеспечить для этого законодательную основу.
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