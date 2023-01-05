Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ABC News: Австралия решила купить у США системы HIMARS

Армия
ABC News: Австралия решила купить у США системы HIMARS

Австралия заключила с США контракт на покупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что австралийские власти также договорились с Норвегией о приобретении ракет Naval Strike Missile (NSM) для боевых кораблей ВМС страны. По имеющейся информации, к 2026 году Канберра получит 20 установок HIMARS.

«Армия Австралии получит беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия благодаря закупке американской HIMARS», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что США передадут Украине ЗРК Patriot, которые по значимости равноценны HIMARS, пишет «Подмосковье сегодня».
австралия himars сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду