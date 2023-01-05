Диетолог Стародубова предупредила об опасности разгрузочных дней

Медицинский специалист отмечает, что при неправильной организации разгрузочные дни не принесут ожидаемого эффекта. Это обусловлено тем, что они считаются одним из методов диетотерапии, которая должна применяться исключительно по назначению врача. Перед принятием решения необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, физическую активность пациента и наличие тех или иных заболеваний, передает «Лента.Ru».