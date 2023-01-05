Диетолог Стародубова предупредила об опасности разгрузочных дней

Неправильно организованные разгрузочные дни могут негативно отразиться на самочувствии людей, желающих похудеть после праздничных застолий. Об этом заявила диетолог Антонина Стародубова.
Медицинский специалист отмечает, что при неправильной организации разгрузочные дни не принесут ожидаемого эффекта. Это обусловлено тем, что они считаются одним из методов диетотерапии, которая должна применяться исключительно по назначению врача. Перед принятием решения необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, физическую активность пациента и наличие тех или иных заболеваний, передает «Лента.Ru».
Врач советует россиянам, желающим похудеть, не пытаться компенсировать последствия переедания жесткими ограничениями. В качестве более полезной альтернативы она предлагает добавить в рацион питания легкие блюда из овощей, рыбы, молочных продуктов и круп.