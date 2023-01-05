В Москве учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую убили 30 ударами ножа

Стали известны подробности жестокого убийства 34-летней женщины в Москве. Жертвой кровавой расправы стала учредитель и ведущая «Русского Радио Вологда» Анна Азовская, на теле которой нашли не менее 30 ножевых ранений, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.