В Москве учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую убили 30 ударами ножа

Стали известны подробности жестокого убийства 34-летней женщины в Москве. Жертвой кровавой расправы стала учредитель и ведущая «Русского Радио Вологда» Анна Азовская, на теле которой нашли не менее 30 ножевых ранений, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Труп молодой женщины обнаружили 3 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. По подозрению в убийстве гражданки стражи порядка оперативно задержали 33-летнего сожителя покойной.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия в отношении фигуранта. По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).