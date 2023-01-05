Зепюр Брутян рассказала о теплых отношениях со свекровью

Актриса Зепюр Брутян показала, в каких отношениях состоит с мамой своего мужа продюсера Павла Прилучного. Артистка нашла со свекровью общий язык.
Семья Прилучного вместе отдыхает на новогодних каникулах. Недавно актер вместе со своей супругой подарил родительнице велосипед. Женщина обрадовалась подарку, когда увидела большую коробку.
Брутян показала, что находится в теплых отношениях со свекровью, когда та бросилась обнимать ее и сына и благодарить за презент. По всей видимости супруги угадали с выбором подарка.
К слову, актриса нашла общий язык и с детьми своего супруга. Недавно они встретились с наследниками в своем доме, куда Прилучный пригласил для них Деда Мороза.