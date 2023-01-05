Володин предупредил Европу о последствиях посягательства на чужое

Ранее появилась информация о том, что Берлин намерен изъять российские активы и использовать их для восстановления украинского государства. Примечательно, что такое решение принято после того, как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд раскрыли истинную цель Минских соглашений.