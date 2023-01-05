Володин предупредил Европу о последствиях посягательства на чужое

Европейские государства должны помнить, чем в любые времена заканчивались попытки посягнуть на чужое. С таким предупреждением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее появилась информация о том, что Берлин намерен изъять российские активы и использовать их для восстановления украинского государства. Примечательно, что такое решение принято после того, как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд раскрыли истинную цель Минских соглашений.
Володин в своем Telegram-канале отметил, что действующее германское руководство теперь пытается переложить вину предыдущей власти за начало украинского кризиса на Россию.
«Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным. Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», – написал спикер ГД.
Меркель ранее призналась, что договоренности по Украине нужны были лишь для того, чтобы киевский режим набрался сил и укрепил свою армию.