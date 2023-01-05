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Вице-премьер Абрамченко исполнила мечту мальчика из Приангарья о мобильном телефоне

Общество
Вице-премьер Абрамченко исполнила мечту мальчика из Приангарья о мобильном телефоне

Первый в жизни мобильный телефон подарила семилетнему Никите из Иркутской области вице-премьер России Виктория Абрамченко. Такой же подарок достался его брату-близнецу Андрею.

Ребята растут в многодетной семье, и Никита, в отличие от Андрея, пока не очень активно разговаривает. По словам Абрамченко, для ребят подобрали такие мобильные телефоны, которые помогут им развивать слух и речевые функции.

«С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

В семье воспитываются и другие дети. Так, Арсений, который учится в восьмом классе, мечтает стать IT-специалистом, а Вероника и Виктория пока ходят в детский сад. Они тоже получили новогодние подарки.
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