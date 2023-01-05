ГП Казахстана раскрыла подробности организации беспорядков в январе 2022 года

Кураторы предпринявших попытку государственного переворота в Казахстане лиц готовили их весь прошлый год. Об этом на заседании нижней палаты парламента республики сообщил генпрокурор Берик Асылов.
Он заявил, что в условиях управляемого хаоса была тщательно спланирована попытка силовой смены власти.
«Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», — сообщил Асылов.
По словам генпрокурора, в состав таких групп входили преступники. Они набирали людей, закупали рации, вооружение и транспорт.
Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые числа января 2022 года. Жители городов Актау и Жанаозен на западе республики вышли на улицы из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.