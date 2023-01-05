Более 3 тысяч человек не смогли пересечь российско-финляндскую границу в 2022 году

Сотрудники финской пограничной службы не пропустили более 3 тысяч иностранных граждан в 2022 году. Об этом заявила официальный представитель службы Мира Алопаеус. По ее словам, данный показатель в 7,5 раза выше, чем в 2021 году.
Согласно данным финского ведомства, в 2021 году пограничники не пропустили 440 человек. В 2022 году основными причинами для отказа во въезде стали угроза общественному здоровью, а также обеспечение общественного порядка и безопасности в соответствии с решением властей Финляндии. Пограничники также выписали более 950 штрафов, что в три раза больше, чем в 2021 году, передает РИА Новости.
Всего за прошедший год было зафиксировано 1,54 миллиона пересечений границы. По словам Алопаеус, данный показатель превышает данные за 2021 год примерно на 117%.