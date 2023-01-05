Рита Дакота показала результат увеличения губ

Певица Рита Дакота первый раз в жизни увеличила губы. Автор поделилась результатом процедуры с поклонниками.
Дакота решилась на пластику из-за асимметрии губ, которая случилась у певицы после родов. По словам исполнительницы, одной стороны верхняя губа стала чуть тоньше, чем с другой. Артистка нашла клинику, однако не попала к желаемому мастеру. Несмотря на это звезда не стала отказываться от процедуры.
«Я нашла клинику, где работает мастер, которая офигенно убирает асимметрию. Именно не увеличивает вареники, а аккуратненько работает с формой. Уже перед выездом увидела, что они записали меня к другому мастеру. И тут я должна была сказать: «Нет, я к вам не приеду», — но мне стало как-то неловко. Мне в праздники нашли окошко, мастер приехала до открытия клиники, ну и менеджер уверяла, что она работает в той же технике», — сообщила Дакота на своей странице в соцсети.
В итоге певица осталась недовольна результатом, поэтому теперь ищет способ вернуть все в первоначальный вид. Напомним, что это не первая пластика Дакоты. Весной 2022 года она легла под нож, чтобы сделать нос своей мечты.