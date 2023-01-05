Рита Дакота показала результат увеличения губ

Дакота решилась на пластику из-за асимметрии губ, которая случилась у певицы после родов. По словам исполнительницы, одной стороны верхняя губа стала чуть тоньше, чем с другой. Артистка нашла клинику, однако не попала к желаемому мастеру. Несмотря на это звезда не стала отказываться от процедуры.