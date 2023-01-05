Бум родильного туризма среди россиянок начался в Аргентине

Подъем родильного туризма среди гражданок России зафиксирован в Аргентине. Женщины приезжают в эту страну, чтобы дать гражданство рожденному ребенку.
Только в 2022 году в государство переехали от 2000 до 2500 россиянок. Причем в наступившем 2023 году это число может вырасти до 10 тысяч, пишет The Guardian.
Как отметила руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова, наибольшим спросом сейчас пользуется Буэнос-Айрес. Дело в том, что гражданам РФ для въезда туда виза не нужна, а подать заявление на получение вида на жительство довольно просто.
В России, тем временем, предложили официально учредить День беременных. С соответствующей инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, пишет газета «Петербургский дневник».