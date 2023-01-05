Бум родильного туризма среди россиянок начался в Аргентине

Как отметила руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова, наибольшим спросом сейчас пользуется Буэнос-Айрес. Дело в том, что гражданам РФ для въезда туда виза не нужна, а подать заявление на получение вида на жительство довольно просто.