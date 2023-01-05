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В ВОЗ допустили, что власти Китая занижают данные по смертности от COVID-19

Общество
В ВОЗ допустили, что власти Китая занижают данные по смертности от COVID-19

Власти Китая публикуют неполные данные по госпитализации и смертности от COVID-19, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Озвучиваемая Китаем статистика, по словам Райана, не вполне точно отражает подлинную ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, особенно по части госпитализаций, приема в отделения интенсивной терапии и смертности.

Всемирная организация здравоохранения ранее попросила власти КНР оперативнее и регулярнее делиться данными по госпитализации и смертности от COVID-19, а также активнее проводить секвенирование вируса.

Напомним, в начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения. Сразу после этого в стране начался подъем заболеваемости.
covid-19 воз Майкл Райан
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