В ВОЗ допустили, что власти Китая занижают данные по смертности от COVID-19

Власти Китая публикуют неполные данные по госпитализации и смертности от COVID-19, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Озвучиваемая Китаем статистика, по словам Райана, не вполне точно отражает подлинную ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, особенно по части госпитализаций, приема в отделения интенсивной терапии и смертности.
Всемирная организация здравоохранения ранее попросила власти КНР оперативнее и регулярнее делиться данными по госпитализации и смертности от COVID-19, а также активнее проводить секвенирование вируса.
Напомним, в начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения. Сразу после этого в стране начался подъем заболеваемости.