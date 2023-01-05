Спрогнозирована динамика стоимости бензина в России на 2023 год

Стоимость бензина в России выросла на 0,9% по итогам 2022 года. Однако в 2023 году ситуация может измениться, сообщает RT со ссылкой на экспертов.
В прошлом году цена на бензин марки АИ-95 увеличилась на 0,7%, а на топливо АИ-92 — на 0,2%. Дизель, наоборот, подешевел за год на 9,1%. С 5 февраля 2023 года в силу вступит нефтяное эмбарго Запада на российские нефтепродукты, что создаст профицит на внутреннем рынке РФ. В этом случае стоимость бензина может снизиться, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Однако экономист Александр Кудрил считает, что пока рано говорить о последствиях грядущего эмбарго, а аналитик Дмитрий Александров прогнозирует не понижение, а медленное повышение цен на бензин даже после 5 февраля.
Напомним, 5 февраля начнет действовать запрет Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов.
Ранее с 5 декабря страны ЕС ввели ценовое ограничение на российскую нефть, которое составило 60 долларов за баррель. В ответ Москва прекращает экспорт ресурса государствам, поддержавшим данную меру. По мнению экономистов, решение ЕС негативно отразится на энергетическом рынке Европы, но не на российском, передает Национальная служба новостей.