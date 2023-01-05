Спрогнозирована динамика стоимости бензина в России на 2023 год

В прошлом году цена на бензин марки АИ-95 увеличилась на 0,7%, а на топливо АИ-92 — на 0,2%. Дизель, наоборот, подешевел за год на 9,1%. С 5 февраля 2023 года в силу вступит нефтяное эмбарго Запада на российские нефтепродукты, что создаст профицит на внутреннем рынке РФ. В этом случае стоимость бензина может снизиться, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.