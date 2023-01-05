ЛДПР предложила удвоить предельный доход для упрощенной системы налогообложения

Члены ЛДПР подготовили законопроект об увеличении предельного дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 200 до 400 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения предлагают внести в 26-ю главу Налогового кодекса РФ. Это послужит стимулом для обеспечения занятости населения и развития малого бизнеса, говорится в пояснительной записке.
Член ЛДПР сенатор Иван Абрамов отметил, что УСН в основном касается среднего и малого бизнеса. За прошедшее время «только инфляция заняла несколько процентов», подчеркнул парламентарий. По его словам, некоторые предприятия выпускают прежнее количество продукции, но все затраты возросли, и теперь они уже не укладываются в отведенную сумму.