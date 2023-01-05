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ЛДПР предложила удвоить предельный доход для упрощенной системы налогообложения

Экономика
ЛДПР предложила удвоить предельный доход для упрощенной системы налогообложения

Члены ЛДПР подготовили законопроект об увеличении предельного дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 200 до 400 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения предлагают внести в 26-ю главу Налогового кодекса РФ. Это послужит стимулом для обеспечения занятости населения и развития малого бизнеса, говорится в пояснительной записке.

Член ЛДПР сенатор Иван Абрамов отметил, что УСН в основном касается среднего и малого бизнеса. За прошедшее время «только инфляция заняла несколько процентов», подчеркнул парламентарий. По его словам, некоторые предприятия выпускают прежнее количество продукции, но все затраты возросли, и теперь они уже не укладываются в отведенную сумму.
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