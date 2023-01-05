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Комик Бебуришвили заявил, что больше не будет помогать Харламову

Шоу-бизнес
Комик Бебуришвили заявил, что больше не будет помогать Харламову

Комик Андрей Бебуришвили столкнулся с тонной критики из-за того, что вышел на замену своего коллеги Гарика Харламова в шоу Comedy Club. Юморист признался, что этот случай отбил желание помогать соведущему Павла Воли.

Бебуришвили выходил на сцену вместе с Волей, когда Харламов заболел. Тогда ему эта идея показалась отличной.

Однако после выхода выпуска на юмориста обрушилось огромной количество критики от зрителей. Многие подумали, что Андрей выгнал Гарика со сцены, рассказал шоумен на шоу «Ночной контакт».

Комик не ожидал такого исхода, и после этого зарекся помогать когда-либо Харламову. Он признался, что больше не готов выслушивать гневного комментария в свой адрес.
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