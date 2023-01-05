Guardian: принц Гарри в мемуарах описал нападение старшего брата Уильяма

Нападение произошло в Лондоне в 2019 году, утверждает Гарри. Принц Уильям пришел обсудить с братом скандалы с королевской семьей и «катастрофу» в их отношениях. Он пожаловался на супругу брата Меган Маркл, назвав ее грубой и резкой. Между родственниками завязалась перепалка.