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Guardian: принц Гарри в мемуарах описал нападение старшего брата Уильяма

Общество
Guardian: принц Гарри в мемуарах описал нападение старшего брата Уильяма

Принц Гарри в автобиографической книге «Запасной» рассказал, как подвергся «физическому нападению» со стороны наследника престола принца Уильяма. Об инциденте со ссылкой на отрывок произведения сообщает Guardian.

Нападение произошло в Лондоне в 2019 году, утверждает Гарри. Принц Уильям пришел обсудить с братом скандалы с королевской семьей и «катастрофу» в их отношениях. Он пожаловался на супругу брата Меган Маркл, назвав ее грубой и резкой. Между родственниками завязалась перепалка.

Уильяма вывела из себя жалоба младшего брата на отсутствие поддержки, следует из мемуаров. Разъяренный Уильям схватил Гарри за воротник и повалил на пол. Принц упал на собачью миску, получив синяки и царапины.

«Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», – написал принц Гарри.

Он отметил, что брат принес извинения. Но Маркл впоследствии заметила следы нападения на теле мужа. Рассказ об инциденте заставил ее «сильно грустить», отметил принц Гарри.
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