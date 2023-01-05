Актер Эдварт Нортон оказался правнуком реальной Покахонтас

Американский актер Эдвард Нортон пришел на передачу «В поисках корней», чтобы узнать правду о своих предках. Оказалось, что он является потомком реальной Покахонтас, образ которой позже был романтизирован в культуре.
Ведущий передачи, историк Генри Луис Гейтс-младший подтвердил слухи, которые ходили вокруг семьи Нортона. Прабабушкой и прадедушкой актера в 12 колене были те самые Джон Рольф и Покахонтас.
Гейтс пояснил, что пара поженилась 5 апреля 1614 года в Джеймстауне, штат Верджиния. В это время еще был жив сам Уильям Шекспир. Согласно документам, Покахонтас умерла спустя три года, а Рольф прожил еще около восьми лет. Сам Нортон отказался комментировать тот факт, что его предок был рабовладельцем.