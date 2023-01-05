Актер Эдварт Нортон оказался правнуком реальной Покахонтас

Гейтс пояснил, что пара поженилась 5 апреля 1614 года в Джеймстауне, штат Верджиния. В это время еще был жив сам Уильям Шекспир. Согласно документам, Покахонтас умерла спустя три года, а Рольф прожил еще около восьми лет. Сам Нортон отказался комментировать тот факт, что его предок был рабовладельцем.