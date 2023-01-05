Генсек ШОС Чжан Мин: укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН своевременно и необходимо

Собеседник агентства отметил, что у ШОС и АСЕАН не только общие интересы, но и схожие культурные ценности и традиции. На сегодняшний день у обеих организаций есть все возможности для сотрудничества в области безопасности, а также в сферах торговли, инвестиций, науки и техники.