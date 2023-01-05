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Генсек ШОС Чжан Мин: укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН своевременно и необходимо

Политика
Генсек ШОС Чжан Мин: укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН своевременно и необходимо

Укрепление сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН является важной задачей на фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью РИА Новости заявил генсек ШОС Чжан Мин.

Собеседник агентства отметил, что у ШОС и АСЕАН не только общие интересы, но и схожие культурные ценности и традиции. На сегодняшний день у обеих организаций есть все возможности для сотрудничества в области безопасности, а также в сферах торговли, инвестиций, науки и техники.

Сейчас есть стороны, заинтересованные в развязывании конфронтации с целью разрыва связей в Тихоокеанском регионе, отметил Чжан Мин. Укрепление сотрудничества между ШОС и АСЕАН является своевременным и необходимым ответом на такой вызов.
азиатско-тихоокеанский регион шос АСЕАН
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