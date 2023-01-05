Яна Чурикова назвала карьеру Терлеевой огромной трагедией для «Фабрики звезд»

Елена Терлеева могла оказаться одной из знаменитостей, которых открыло шоу «Фабрика звезд-2». Но ее звезда на небосклоне шоу-бизнеса, ярко засияв быстро погасла, вспомнила ведущая передачи Яна Чурикова.
Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу» взяла интервью у композитора Игоря Николаева, который исполнил несколько композиций дуэтом с Терлеевой. Николаев называл девушку одной из самых одаренных участниц второго сезона. Но большой звездой артистка так и не смогла.
«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий "Фабрики звезд-2" — Лена Терлеева», — сказала Чурикова.
Николаев согласился с телеведущей. Композитор считает, что многое зависит от музыкального репертуара.
Терлеева запомнилась зрителям хитами «Люби меня» и «Забери солнце с собой». Артистка выпустила два альбома в 2007-м и 2013-м годах. На «Фабрике звезд» она заняла второе место, уступив Полине Гагариной.