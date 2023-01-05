Яна Чурикова назвала карьеру Терлеевой огромной трагедией для «Фабрики звезд»

Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу» взяла интервью у композитора Игоря Николаева, который исполнил несколько композиций дуэтом с Терлеевой. Николаев называл девушку одной из самых одаренных участниц второго сезона. Но большой звездой артистка так и не смогла.