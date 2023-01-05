Российские силы ПВО за 2022 год сопроводили более двух тысяч самолетов-разведчиков

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух млн воздушных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего из этого числа было 600 тысяч иностранных самолетов. Более двух тысяч — самолеты-разведчики. Также было выявлено более десяти боевых стратегических бомбардировщиков. Российские дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз.
Радиотехнические войска вооружены современными и перспективными радиолокационными средствам «Небо-М», «Наблюдатель-ФСРиКВП», «Подлет», «Каста-ВМ» и «Обновление». Так у них есть комплексы средств автоматизации «Фундамент-М».