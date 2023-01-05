Минэкономики Швейцарии прокомментировало сообщения о поставках деталей для дронов Ирану

Швейцария не поставляет детали для производства беспилотников Ирану. Такой экспорт запрещен санкциями, сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь госсекретаря страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
Никаких поставок подобных «коммерческих промышленных товаров» Ирану из Швейцарии не осуществлялось, подчеркнул Майенфиш. Однако он допустил, что Иран мог купить детали на мировом рынке. Майенфиш напомнил, что эти товары делают в третьих странах.
Ранее СМИ сообщили, что в беспилотнике Shahed-136 иранского производства якобы есть 52 иностранные детали. Некоторые части сделаны в США и Швейцарии.