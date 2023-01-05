Минэкономики Швейцарии прокомментировало сообщения о поставках деталей для дронов Ирану

Никаких поставок подобных «коммерческих промышленных товаров» Ирану из Швейцарии не осуществлялось, подчеркнул Майенфиш. Однако он допустил, что Иран мог купить детали на мировом рынке. Майенфиш напомнил, что эти товары делают в третьих странах.